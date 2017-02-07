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Счетная палата не может провести аудит строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭССчетная палата не может провести аудит строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭСНа спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более 70 млн сомовНа спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более 70 млн сомов

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354973_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408553-ru.html

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Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страны

Президент А.Атамбаев посетит с официальным визитом Бельгию

7 февраля 2017, 12:09       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 февраля, принял министра транспорта и дорог КР Жамшитбека Калилова.
В ходе встречи, в которой также принял участие советник президента КР Калыкбек Султанов, глава государства был проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.
В частности, Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы - Казарман - Джалал-Абад, Бишкек - Чолпон-Ата - Корумду, Бишкек - Нарын - Торугарт, Ош - Баткен - Исфана, Талас - Тараз - Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек -Кара-Балта. Кроме того, президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Минтрансу завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.

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