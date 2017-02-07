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Новый Гражданско-процессуальный кодекс вступит в силу 1 июля

Источник:
http://kabar.kg/news/novyi-gra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408552-ru.html

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А.Атамбаев подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс. Что изменится?

7 февраля 2017, 11:54       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Кыргызстане согласно новому Гражданско-процессуальному кодексу вторая инстанция будет рассматривать только апелляционные жалобы, кассационные же перейдут в Верховный суд. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила руководитель экспертной рабочей группы по разработке Гражданско-процессуального кодекса, судья Верховного суда Гулбара Калиева.
Она отметила, что новый кодекс вступит в силу с июля 2017 года. "Первая инстанция рассмотрит дело в наличии одного судьи. Вторая и третья инстанция уже по три судьи. Также изменены сроки обжалования срока рассмотрения в Верховном суде с 2 месяцев до трех месяцев. Первые и вторая инстанция будут рассматривать дела в течение 1 месяца. Далее вводится Институт предварительного заседания. Сегодня такая практика существует, но она называется беседой. Новой редакцией же этот институт узаконен", - отметила она.
Также Г.Калиева сообщила, что важным является то, что в новую редакцию добавили 5 новых глав.
"Первые три будут касаться усыновления ребенка, установления опеки и помещения в детский дом. Все что касается детей, теперь решает только суд. Четвертая поправка касается утраченного судебного производства. Пятная – касается обжалования действий судебных исполнителей. Недобросовестная сторона часто подает обжалование на судебного исполнителя. Таким образом, идет процесс в процессе. А целью является оттягивания судебного исполнения. Также стоит отметить, что порядок рассмотрения административных дел перейдет в новый Административно-процессуальный кодекс. Это глава в АПК касается жалобы на действия госорганов и органов МСУ. В том вопросе бремя доказывания ложиться на государственные органы. Я бы хотела также отметить, что госпошлина выплачивается при подаче иска, ранее же было по результатам рассматривания. И если по действующему кодексу в Верховном суде госпошлина не оплачивается, то по нововведениям и в высшей инстанции оплата предусмотрена. И последнее, хотелось бы подчеркнуть, что сторона сможет подать обжалование только один раз. То есть, если сторона подала жалобу, потом отозвала, то больше снова подавать жалобу уже не сможет", – добавила она.

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