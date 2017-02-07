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В Иссык-Кульской области у задержанного за попытку кражи изъяты боеприпасы

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-issyk-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408551-ru.html

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7 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области сотрудники милиции у задержанного за попытку кражи изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы, сообщили в пресс-службе УВД области.
По ее информации, в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района примерно в 13:30 дня по экстренному вызову "102" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом через окно к жителю села Теплоключенка, проживающему по улице Октябрьская. По данному сообщению на место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая, опросив свидетелей, установила, что мужчина, пытавшейся совершить кражу, скрылся.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОУР районной милиции по "горячим следам" был настигнут подозреваемый, который прятался недалеко от места преступления. При личном досмотре у задержанного был изъят рюкзак, в котором находилось девять патронов калибра 9 мм, два патрона калибра 5,45 мм, три патрона от гладкоствольного оружия 12 калибра, а также травматический пистолет "Байкал" и охотничий нож. При выяснении личности было установлено, что задержанным является ранее дважды судимый за кражу чужого имущества 23-летний местный житель К.Улан.
По словам заместителя начальника ОВД Ак-Суйского района Бакыта Абакирова, задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. "Если раньше он шел на преступления невооруженным, теперь же на преступный путь пошел с целым арсеналом боеприпасов. С какой целью он сделал это теперь будет выяснено в ходе следствия. Кроме этого, он дал признательные показания в совершении еще 5-ти фактов краж, по которым изъяты вещественные доказательства у него дома", - отметил Б.Абакиров.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные мероприятия. Задержанный содержится под арестом в СИЗО № 23 г. Караколa.

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