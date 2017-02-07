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На руднике "Макмалзолото" за январь добыли более 27 кг золота

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-rudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408550-ru.html

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7 февраля 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. За январь 2017 года на руднике "Макмалзолото" получили 27,669 кг золота из запланированных 26,427 кг, тем самым выполнив план на 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".
В 2015 году на комбинате "Макмалзолото" была проведена частичная замена оборудования. Численность сотрудников комбината на сегодняшний день составляет более 1 тыс человек.
Комбинат "Макмалзолото" (МЗДК) является основным производственным подразделением ОАО "Кыргызалтын". Его налоговые отчисления на 95% формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.
МЗДК создан на базе золоторудного месторождения "Макмал", открытого и разведанного в 1969-1977 годах и введенного в эксплуатацию в 1986 году.

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