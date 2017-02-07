Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

7 февраля 2017, 12:16 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи, в которой также принял участие советник Президента КР Калыкбек Султанов, глава государства был проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.

В частности, Ж.Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы-Казарман-Джалал-Абад, Бишкек-Чолпон-Ата-Корумду, Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз-Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек-Кара-Балта. Кроме того, Президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.

Президент А.Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Министерству транспорта и дорог завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.