Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформуЕвросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформуКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 70 млн сомовКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 70 млн сомов

Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408549-ru.html

Похожие новости

Депутат опасается, что вопрос строительства Верхне-Нарынского каскада станет вторым Кумтором

Счетная палата не может провести аудит строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страны

Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Евросоюза в феврале

7 февраля 2017, 12:16       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи, в которой также принял участие советник Президента КР Калыкбек Султанов, глава государства был проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.
В частности, Ж.Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы-Казарман-Джалал-Абад, Бишкек-Чолпон-Ата-Корумду, Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз-Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек-Кара-Балта. Кроме того, Президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны.
Президент А.Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Министерству транспорта и дорог завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум