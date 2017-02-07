В новом Гражданско-процессуальном кодексе полномочия суда сведены к минимуму, - глава экспертной группы Г.Калиева

7 февраля 2017, 11:54 Комментарии

В новом Гражданско-процессуальном кодексе полномочия суда сведены к минимуму, все зависит от желания сторон. Выиграет сторона, которая лучше докажет свои требования. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 7 февраля сообщила руководитель экспертной рабочей группы по разработке Гражданско-процессуального кодекса Гульбара Калиева. По ее словам, новый Гражданско-процессуальный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

В течение полугода, который остался до вступления кодекса в силу, будет проходить обучение судей, прокуроров, адвокатов и т.д.

"Гражданско-процессуальный кодекс переработан, очень много меняется, например инстанционность. Есть районный суд - это первая инстанция, городские и областные - вторая инстанция, а верховный суд - третья инстанция. Во 2 и 3 инстанции работали апелляционная и кассационная жалобы. В целях исключения дублирования теперь во второй инстанция будут только апелляционная жалоба, а в третьей - инстанционная", - сообщила она.

Также она сообщила, что в первой инстанции дело рассматривает один судья, а во второй и в третьей инстанциях рассматривают по 3 судьи.

"Сроки обжалования сократились. Например, в Верховном суде дело можно было обжаловать в течение года, теперь этот срок сократился до 3 месяцев", - сообщила она.

Также введен Институт судебного заседания - это предварительная беседа, где стороны приглашаются до суда, протокол беседы включен в процессуальный документ.

Новый кодекс дополнен 5 новыми главами, где 3 главы касаются детей, в частности вопросов усыновления, попечительства.