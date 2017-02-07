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Депутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снятьДепутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снятьНовый Гражданско-процессуальный кодекс вступит в силу 1 июляНовый Гражданско-процессуальный кодекс вступит в силу 1 июля

Минюст предлагает создать в Кыргызстане единую электронную базу нотариальных документов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408547-ru.html

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7 февраля 2017, 11:56       Комментарии

Министерство юстиции предлагает создать в Кыргызстане единую электронную базу нотариальных документов. Как сообщается в законопроекте, зарегистрированном в Жогорку Кенеше, электронная база - это комплекс программно-технических средств, предназначенный для автоматизации процессов сбора, получения, поиска, передачи, обработки, хранения, использования и (или) предоставления сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного взаимодействия.
Порядок ведения единой электронной базы нотариальных документов определяется правительством.
Введение закона в силу потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета. По произведенным финансово-экономическим расчетам Государственного комитета информационных технологий и связи, для создания Единой электронной базы нотариальных документов потребуются 1 млн 378 тыс. долларов (95,357 млн сомов по курсу Национального банка на день составления справки) и срок 33 месяца.

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