Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страныПрезиденту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страныДепутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снятьДепутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снять

Департамент науки Минобразования предоставит грант молодым ученым до 35 лет

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408546-ru.html

Похожие новости

Минобразования в 2017 году выделило 3 млн сомов на гранты молодым ученым до 35 лет

ВАК планирует создать рейтинг кыргызстанских ученых по индексу Хирша

ЮНИСЕФ: 80% молодежи в мире признает, что в Интернете их могут предостерегать опасности

Фермерам, перерабатывающим сельхозпродукцию, предоставят льготные кредиты под 6% годовых

Минобразования ликвидировало три региональных института при КГТУ им. И.Раззакова

7 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Министерство образования и науки выделило 3 млн сомов для предоставления гранта молодым ученым. Об этом стало известно в итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии.
По словам директора департамента науки министерства Абдыманнапа Муратова, гранты будут выданы для ученых до 35 лет. Такой шаг будет привлекать молодых людей в сферу науки.
По словам замминистра, на этой неделе представят положение о конкурсе, на который должны подать заявки молодые ученые: студенты, аспиранты, магистры.
"Этот грант они должны направить на научную деятельность, на публикацию статей за рубежом, на исследования. Грант позволит привлечь молодых ученых в сферу науки. Хоть и небольшая, но хоть какая-то поддержка для них. Наши сегодняшние аспиранты получают стипендию в размере 800 сомов. На что она хватит? А для публикации статей нужны деньги, для проведения исследований нужны средства. Поэтому Министерство образования решило предоставить грант молодым ученым", - сообщил А.Муратов.
По его словам, при распределении сумма 1 гранта составит около 150-200 тыс. сомов, при этом будут 20-25 грантов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум