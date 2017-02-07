Департамент науки Минобразования предоставит грант молодым ученым до 35 лет

7 февраля 2017, 11:59 Комментарии

Министерство образования и науки выделило 3 млн сомов для предоставления гранта молодым ученым. Об этом стало известно в итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии.

По словам директора департамента науки министерства Абдыманнапа Муратова, гранты будут выданы для ученых до 35 лет. Такой шаг будет привлекать молодых людей в сферу науки.

По словам замминистра, на этой неделе представят положение о конкурсе, на который должны подать заявки молодые ученые: студенты, аспиранты, магистры.

"Этот грант они должны направить на научную деятельность, на публикацию статей за рубежом, на исследования. Грант позволит привлечь молодых ученых в сферу науки. Хоть и небольшая, но хоть какая-то поддержка для них. Наши сегодняшние аспиранты получают стипендию в размере 800 сомов. На что она хватит? А для публикации статей нужны деньги, для проведения исследований нужны средства. Поэтому Министерство образования решило предоставить грант молодым ученым", - сообщил А.Муратов.

По его словам, при распределении сумма 1 гранта составит около 150-200 тыс. сомов, при этом будут 20-25 грантов.