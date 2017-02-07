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В Жогорку Кенеше вновь спорят из-за представленности СДПК в комитетах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-zhog...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408545-ru.html

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7 февраля 2017, 11:31       Комментарии

В составе парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК будут работать 6 депутатов от фракции СДПК.
Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика-Ата Журт") в ходе заседания комитета после сообщения о том, что Аалы Карашев может войти в состав комитета, отметил, что это  противоречит регламенту.
"Написано, что в составе комитета ЖК не может быть больше 4 депутатов ЖК от одной фракции. Сейчас со случившимися изменениями социал-демократов станет 6", − сказал депутат.
В свою очередь Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что в скором времени будет инициирован законопроект с поправками в регламент Жогорку Кенеша, которые позволят не ограничивать число депутатов одной фракции в составе комитетов ЖК.
"Мы предлагаем прописать, что каждая фракция обязана быть представлена в составе каждого комитета, однако число членов фракции в составе одного комитета не может быть ограничено", − сказала она.
На что Бокоев отметил, что пока законопроект не внесен и не принят парламентом СДПК нарушает регламент.
Его поддержал депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс").
В свою очередь депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК) отметил, что два депутата СДПК при существующем регламенте остаются не у дел.
"У нас 38 депутатов. Если в комитете будет по 4 человека, то 36 депутатов. А с остальными двумя депутатами что делать? Попросить их посидеть дома?" − возмутился депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК).

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