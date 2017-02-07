В Жогорку Кенеше вновь спорят из-за представленности СДПК в комитетах

7 февраля 2017, 11:31 Комментарии

В составе парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК будут работать 6 депутатов от фракции СДПК.

Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика-Ата Журт") в ходе заседания комитета после сообщения о том, что Аалы Карашев может войти в состав комитета, отметил, что это противоречит регламенту.

"Написано, что в составе комитета ЖК не может быть больше 4 депутатов ЖК от одной фракции. Сейчас со случившимися изменениями социал-демократов станет 6", − сказал депутат.

В свою очередь Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что в скором времени будет инициирован законопроект с поправками в регламент Жогорку Кенеша, которые позволят не ограничивать число депутатов одной фракции в составе комитетов ЖК.

"Мы предлагаем прописать, что каждая фракция обязана быть представлена в составе каждого комитета, однако число членов фракции в составе одного комитета не может быть ограничено", − сказала она.

На что Бокоев отметил, что пока законопроект не внесен и не принят парламентом СДПК нарушает регламент.

Его поддержал депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс").

В свою очередь депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК) отметил, что два депутата СДПК при существующем регламенте остаются не у дел.

"У нас 38 депутатов. Если в комитете будет по 4 человека, то 36 депутатов. А с остальными двумя депутатами что делать? Попросить их посидеть дома?" − возмутился депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК).