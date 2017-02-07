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На Иссык-Куле у мужчины изъяли арсенал боеприпасов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408544-ru.html

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В Чуйской области мужчина пытался задушить 8-ленюю девочку, которая стала свидетелем кражи

7 февраля 2017, 11:35       Комментарии

В дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом жителя села Теплоключенка, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Опергруппа задержала подозреваемого, который прятался недалеко от места преступления.
"При личном досмотре у него изъят рюкзак, где обнаружено 9 патронов калибра 9 мм, 2 патрона калибра 5,45 мм, 3 патрона от гладкоствольного оружия 12 калибра, а также травматический пистолет "Байкал" и охотничий нож. При выяснении личности установлено, что задержанным является ранее дважды судимый за кражу чужого имущества 23-летний местный житель К. Улан. Он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Если раньше он шел на преступления не вооруженным, теперь же на преступный путь пошел целым арсеналом боеприпасов", – говорится в сообщении.
С какой целью он сделал это, теперь будет выяснено в ходе следствия.
"Кроме этого, он дал признательные показания в совершении еще пяти фактов краж, по которым изъяты вещественные доказательства у него дома. В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные мероприятия", – отметили в пресс-службе.
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