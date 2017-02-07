Члены парламентского комитета решили подождать с вопросом об отставке Панкратова

7 февраля 2017, 11:46 Комментарии

Депутаты комитета по по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК решили подождать с вопросом об отставке вице-премьер-министра Олега Панкратова.

Парламентарии должны были рассмотреть вопрос о реализации постановления Жогорку Кенеша "О исполнении решений Конституционной палаты Верховного суда". По данному вопросу докладчиком значился вице премьер-министр Олег Панкратов, однако чиновник на заседание не пришел.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") предложил поставить вопрос об отставке Олега Панкратова. В противовес данному предложению депутат Алмамабет Шыкмаматов ("Ата Мекен") предложил просто перенести данный вопрос и все же дождаться вице-премьер-министра на следующем заседании.

Несмотря на то, что многие депутаты поддерживали предложение Масалиева, комитет все же перенес рассмотрение вопроса. В свою очередь депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") отметил, что не понимает позицию атамекеновца.

"Мы Панкратову с начала года говорим, что если не придет будем ставить вопрос об его отставке. Я думал сейчас депутаты поддержат Масалиева. Но мне сейчас непонятная позиция Шыкамаматова, "Ата Мекен" предлагает отправить в отставку все правительство, при этом стоит на стороне одного вице-премьер министра", — сказал депутат.