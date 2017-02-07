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Депутат предлагает освободить от должности вице премьер-министра Олега Панкратова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408541-ru.html

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Депутаты предлагают снять вице-премьера Олега Панкратова с должности

7 февраля 2017, 11:34       Комментарии

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") предложил отправить в отставку вице-премьер-министра Олега Панкратова из-за отсутствия на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
В повестке дня значился вопрос о реализации постановления Жогорку Кенеша "О исполнении решений Конституционной палаты Верховного суда". По данному вопросу докладчиком значился вице премьер-министр Олег Панкратов. Чиновник на заседание комитета не пришел, что вызвало возмущение депутатов.
Депутат Алмамабет Шыкмамтов ("Ата Мекен") предложил перенести вопрос, так как сейчас никто не сможет получить ответы. А депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что переносить вопрос бессмысленно и есть все основания поставить вопрос об отставке вице-премьер-министра Олега Панкратова.
"Если он не может выполнить поручение, не может исполнить решение Верховного суда, пусть несет за это ответственность. А не убегает от ответа. Мы же не должны за ним бегать", − сказал он.

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