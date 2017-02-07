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Успей получить 4G модем от MegaCom бесплатно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354968_ys...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408540-ru.html

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Успей получить 4G модем от MegaCom бесплатно

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7 февраля 2017, 11:32       Комментарии

По многочисленным просьбам абонентов мега-сети срок действия акции "Получи 4G модем бесплатно" продлен до 30 июня 2017 года.
Чтобы стать участником акции и получить 4G USB модем бесплатно, просто подключите тариф "Безлимитный 4G" сроком на 60 дней со скидкой.
В рамках акции стоимость подключения к тарифу на 60 дней снижена. Активируйте тариф за 2000 сомов вместо 2580 сомов. Принять участие в акции можно в любом из Центров продаж и обслуживания или Фирменных салонов мобильного оператора, которые находятся в зоне покрытия сети 4G.
Наслаждайтесь высокоскоростной технологией 4G LTE от MegaCom с тарифным планом "Безлимитный 4G". Публикуйте посты и фотографии в социальных сетях, играйте в популярные игры, загружайте нужные приложения, скачивайте любимые песни, смотрите новинки кино в высоком качестве – все это с помощью современного 4G USB модема. Пользоваться услугами всемирной сети можно в любом месте – дома, на работе, на отдыхе. Все представленные 4G модемы имеют высокую скорость соединения, компактны и удобны в использовании, необходимые драйвера устанавливаются в автоматическом режиме. К тому же 4G USB-модем оснащен слотом для карты памяти micro SD объемом до 32ГБ, что позволит вам использовать его как USB-флеш-накопитель.
4G LTE от MegaCom – почувствуй настоящую скорость!
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