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Илим Карыпбеков: Большинство телеканалов КР используют пиратскую продукцию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354965_il...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408539-ru.html

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7 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Большинство телеканалов страны используют пиратскую продукцию. Об этом сегодня, 7 февраля, в ходе общественных слушаний по изменениям в Закон "О телевидении и радиовещании" заявил директор Кыргызского телерадиовещательного канала Илим Карыпбеков.
Отметим, что поправки предлагают запретить рекламу на иностранных телеканалах, а также телеканалах, ретранслирующих на территории КР телевизионную продукцию иностранных каналов.
Исключение составляют лишь телеканалы, которые включены в соцпакет. Но при этом размещение рекламы допускается лишь в объемах, необходимых для покрытия расходов на ретрансляцию продукции данного иностранного телеканала в рамках соцпакета.
Кроме того, поправки предлагают на 50% заполнять контент телеканалов программами на кыргызском языке.
По словам Карыпбекова, контент многих частных каналов в Кыргызстане состоит из скаченных из интернета фильмов, передач.
"На сегодняшний день рекламный рынок телерадиовещательных компаний составляет от $8 до 10 млн. На эти деньги претендуют все телеканалы страны, но сумма падает из-за кризиса и онлайн-вещания (интернет). В прошлом году бюджет КТРК от рекламы составил 100 млн сомов. Ежедневно КТРК производит 152 часа своей продукции, над чем работает порядка тысячи человек. В то же время на медиарынке есть телеканал "ТНТ-Азия" - ни одного своего часа продукции они не производят и ретранслируют российский канал. При этом канал зарабатывает так же, как и КТРК. Это несправедливо, так как над своими программами в КТРК работает тысяча человек, а на "ТНС-Азия" - 5-6", - сказал Карыпбеков.

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