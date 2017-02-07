В 2016 году судами запрещен доступ к 86 сайтам, пропагандирующим идеи экстремизма и терроризма -ГП

7 февраля 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Органами прокуратуры в 2016 году по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни проведено 203 проверки.

По результатам проверок внесено 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта. Предостережено о недопустимости нарушений закона 63 должностных лица, вынесено 6 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц.

Генеральной прокуратурой по итогам совместной работы с МВД и ГКНБ КР внесено 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Генеральной прокуратуры республики, судами запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам в сети интернет, осуществляющих пропаганду идей экстремизма и терроризма.

Меры по исполнению решения суда возложены на ГКНБ, МВД КР, Государственный комитет информационных технологий и связи КР, Государственное агентство связи и Интернет-провайдеров.

Следует отметить, что повышенное внимание Генеральной прокуратурой уделено использованию интернета различными радикальными движениями и организациями в целях пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.

В целях оперативного реагирования на факты размещения в сети интернет экстремистских материалов по инициативе Генеральной прокуратуры в 2015 году была образована рабочая группа из числа работников заинтересованных государственных ведомств.

По итогам работы вышеуказанной межведомственной рабочей группы Жогорку Кенешем КР принят и вступил в силу Закон КР о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс КР и Закон КР "О противодействии экстремистской деятельности".