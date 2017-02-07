Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке совершено разбойное нападение на китайское кафеВ Бишкеке совершено разбойное нападение на китайское кафеДепутат предлагает освободить от должности вице премьер-министра Олега ПанкратоваДепутат предлагает освободить от должности вице премьер-министра Олега Панкратова

В 2016 году судами запрещен доступ к 86 сайтам, пропагандирующим идеи экстремизма и терроризма -ГП

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408538-ru.html

Похожие новости

Департамент науки Минобразования предоставит грант молодым ученым до 35 лет

В новом Гражданско-процессуальном кодексе полномочия суда сведены к минимуму, - глава экспертной группы Г.Калиева

В 2016 году судами Кыргызстана запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим экстремизм

ЮНИСЕФ: 80% молодежи в мире признает, что в Интернете их могут предостерегать опасности

Главой Государственной налоговой службы назначен Октябрь Абдыкаимов

7 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Органами прокуратуры в 2016 году по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни проведено 203 проверки.
По результатам проверок внесено 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта. Предостережено о недопустимости нарушений закона 63 должностных лица, вынесено 6 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц.
Генеральной прокуратурой по итогам совместной работы с МВД и ГКНБ КР внесено 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера.
По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Генеральной прокуратуры республики, судами запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам в сети интернет, осуществляющих пропаганду идей экстремизма и терроризма.
Меры по исполнению решения суда возложены на ГКНБ, МВД КР, Государственный комитет информационных технологий и связи КР, Государственное агентство связи и Интернет-провайдеров.
Следует отметить, что повышенное внимание Генеральной прокуратурой уделено использованию интернета различными радикальными движениями и организациями в целях пропаганды идеологии экстремизма и терроризма, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.
В целях оперативного реагирования на факты размещения в сети интернет экстремистских материалов по инициативе Генеральной прокуратуры в 2015 году была образована рабочая группа из числа работников заинтересованных государственных ведомств.
По итогам работы вышеуказанной межведомственной рабочей группы Жогорку Кенешем КР принят и вступил в силу Закон КР о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс КР и Закон КР "О противодействии экстремистской деятельности".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум