Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Члены парламентского комитета решили подождать с вопросом об отставке ПанкратоваЧлены парламентского комитета решили подождать с вопросом об отставке ПанкратоваНа Иссык-Куле у мужчины изъяли арсенал боеприпасовНа Иссык-Куле у мужчины изъяли арсенал боеприпасов

В Бишкеке совершено разбойное нападение на китайское кафе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408537-ru.html

Похожие новости

Вооруженный налет на китайское кафе. Официальная версия ГУВД Бишкека

10.59: как защищаются злые бишкекские няши

Вооруженные люди ограбили кафе в центре Бишкека — подробности

При пожаре в центре Бишкека погибла пенсионерка

Генсек ООН: По-прежнему сохраняется угроза совершения крупных терактов в ЕС

7 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Бишкеке 6 февраля совершено разбойное нападение на китайское кафе "Цзисян". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По их данным, инцидент произошел примерно в 21:55.
"Несколько человек в масках, вооруженные неустановленным оружием, вошли в кафе, угрожая персоналу, забрали из кассы 100 тыс. сомов и скрылись в неизвестном направлении. Данное сообщение поступило на номер "102"", - рассказали в ГУВД.
На место происшествие выезжала оперативно-следственная группа УВД Первомайского района. В ходе осмотра места происшествия на столе было обнаружено 43 дроби, гильзы не найдены, также с четырех камер видеонаблюдения изъят процессор видеозаписи. Данный факт зарегистрирован в УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР.
По данному факту ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум