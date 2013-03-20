В Бишкеке совершено разбойное нападение на китайское кафе

7 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Бишкеке 6 февраля совершено разбойное нападение на китайское кафе "Цзисян". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По их данным, инцидент произошел примерно в 21:55.

"Несколько человек в масках, вооруженные неустановленным оружием, вошли в кафе, угрожая персоналу, забрали из кассы 100 тыс. сомов и скрылись в неизвестном направлении. Данное сообщение поступило на номер "102"", - рассказали в ГУВД.

На место происшествие выезжала оперативно-следственная группа УВД Первомайского района. В ходе осмотра места происшествия на столе было обнаружено 43 дроби, гильзы не найдены, также с четырех камер видеонаблюдения изъят процессор видеозаписи. Данный факт зарегистрирован в УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР.

По данному факту ведется следствие.