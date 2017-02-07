Депутат предлагает снять с должности вице-премьера Олега Панкратова

7 февраля 2017, 11:01 Комментарии

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") предлагает освободить от занимаемой должности вице-премьер-министра Олега Панкратова. Об этом он сказал 7 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Комитет приступил к рассмотрению вопроса об исполнении постановления Жогорку Кенеша "О поручении правительству КР по вопросу исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда КР" №418-VI от 6 апреля 2016 года.

В качестве докладчика по вопросу был приглашен вице-премьер О.Панкатов. однако, как сообщил представитель правительства, О.Панкратов не смог участвовать в заседании комитета из-за другой встречи. "Докладчиком может выступать министр юстиции Уран Ахметов, поскольку он владеет всей информацией", - сказал он.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") предложил отложить вопрос, пока О.Панкратов не сможет прийти в ЖК. "Сейчас министры зачитают отчет, а на вопросы ответить не смогут. Они скажут, что не принимают решения. Давайте откладывать вопрос до тех пор, пока сам О.Панкратов не сможет прийти по этому вопросу", - сказал он.

Депутат И.Масалиев предложил принять более жесткие меры. "Я предлагаю поставить вопрос о снятии с должности О.Панкратова за систематическое неисполнение постановлений ЖК. Сейчас во всем винят депутатов ЖК. Супруги поссорились - виноваты депутаты, дождь пошел - тоже виноваты депутаты. Но ведь правительство не исполняет постановления ЖК и исполнять не собирается. Кто будет нести ответственность?" - сказал он.

Депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт") поддержал идею А.Шыкмаматова. "Я также предлагаю идею передвинуть вопрос, пока сам О.Панкратов не придет по этому вопросу. Были решения Конституционной палаты, было поручение ЖК, чтобы правительство их исполнило, но уже год О.Панкратов говорит разные причины и никакой работы не проводится. О чем можно говорить, если мы не можем добиться от правительства исполнения решений Конституционной палаты и поручения ЖК? Предлагаю на неделю передвинуть вопрос, и если он и тогда проигнорирует комитет, то уже поставим вопрос о соответствии его должности, как предлагает И.Масалиев", - сказал он.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") заметил, что слишком часто звучат слова о снятии с должности О.Панкратова. "Мы уже столько времени говорим О.Панкратову, что через неделю решим его судьбу. Может уже тогда не будем делать таких заявлений?" - заметил он.

В итоге комитет решил передвинуть вопрос на 1 неделю. "Если на следующей неделе он также не придет на комитет, то тогда уже комитет будет рассматривать предложение И.Масалиева по снятию с должности О.Панкратова", - сказала председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК).