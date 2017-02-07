ВАК планирует создать рейтинг кыргызстанских ученых по индексу Хирша

7 февраля 2017, 11:13 Комментарии

Высшая аттестационная комиссия планирует создать рейтинг ученых по индексу Хирша. Об этом сообщили 7 февраля на итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии.

По словам участника коллегии Асылбека Мартынова, если в начале 2016 года были только 2 научных журнала "Вестник КРСУ" и "Вестник КГМА", то сейчас выпускаются 19 журналов. Также издаются "Известия Академии наук".

По мнению председателя ВАК Абдрахмана Мавлянова, это означает повышение читаемости статей отечественных ученых.

"У 2000 из 5000 ученых нашей стран мы зарегистрировал индекс Хирша. Эти данные мы использовали для создания экспертных групп. Сейчас представители региональных вузов имеют высокий индекс Хирша. Есть некоторые молодые ученые, которых приглашают за рубеж для прочтения лекций", - сказал А.Мавлянов.

Индекс Хирша (h-index, критерий Хирша) - наукометрический показатель, предложенный в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем (университет Сан-Диего, Калифорния) в качестве альтернативы классическому "индексу цитируемости", представляющему собой суммарное число ссылок на работы ученого.

Ученый имеет индекс h, если h из его N статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (N - h) статей цитируются менее, чем h раз каждая.