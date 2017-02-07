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Минобразования в 2017 году выделило 3 млн сомов на гранты молодым ученым до 35 лет

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408534-ru.html

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7 февраля 2017, 11:26       Комментарии

Министерство образования и науки в 2017 году выделило 3 млн сомов для предоставления грантов молодым ученым. Об этом стало известно на итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии. По словам директора Департамента науки, замминистра образования Абдыманнапа Муратова, гранты будут выданы для ученых до 35 лет. Такой шаг будет привлекать молодых людей в сферу науки.
"В этом году мы выдадим 20-25 грантов. В последующие годы мы обратимся в Жогорку Кенеш, чтобы регулярно поддерживать молодых ученых. Это будет некой мотивацией для них", - сказал А.Муратов.

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