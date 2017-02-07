На руднике "Макмалзолото" в январе добыли более 27 кг золота

7 февраля 2017, 11:12 Комментарии

За январь месяц этого года на руднике "Макмалзолото" получили 27,669 кг золота из запланированных 26,427 кг, тем самым выполнив план на 104,7%. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

"В 2015 году на комбинате "Макмалзолото" проведена частичная замена оборудования. Численность сотрудников комбината на сегодняшний день составляет более 1000 человек", — говорится в сообщении.

Отмечено, что комбинат "Макмалзолото" (МЗДК) является основным производственным подразделением ОАО "Кыргызалтын". Его налоговые отчисления на 95% формируют бюджет Тогуз-Тороуского района. МЗДК создан на базе золоторудного месторождения "Макмал", открытого и разведанного в 1969-1977 годах и введенного в эксплуатацию в 1986 году.