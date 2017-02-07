Карашев может войти в комитет ЖК по конституционному законодательству

7 февраля 2017, 11:20 Комментарии

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сообщил, что фракция приняла решение заменить депутата Музаффара Исакова на депутата Аалы Карашева в комитете.

"Есть решение фракции, согласно которому мы просим исключить депутата Исакова из состава комитета и перевести его в Комитет ЖК по топливно-энергетическому комплексу. Вместо него мы предлагаем включить в состав комитета Аалы Карашева", − сказал он.

Вопрос включен в повестку дня.

Напомним, бывший вице-премьер Аалы Карашев получил мандат после назначения Искендера Кадыркулова на пост главы "Северэлектро".