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Карашев может войти в комитет ЖК по конституционному законодательству

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/karash...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408532-ru.html

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7 февраля 2017, 11:20       Комментарии

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сообщил, что фракция приняла решение заменить депутата Музаффара Исакова на депутата Аалы Карашева в комитете.
"Есть решение фракции, согласно которому мы просим исключить депутата Исакова из состава комитета и перевести его в Комитет ЖК по топливно-энергетическому комплексу. Вместо него мы предлагаем включить в состав комитета Аалы Карашева", − сказал он.
Вопрос включен в повестку дня.
Напомним, бывший вице-премьер Аалы Карашев получил мандат после назначения Искендера Кадыркулова на пост главы "Северэлектро".

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