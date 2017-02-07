Совершит ли Текебаев нравственный подвиг?

7 февраля 2017, 10:48 Комментарии

Омурбек Текебаев пошел по следам богатства Атамбаева. Во время своей предыдущей пресс-конференции он заявил, что в Год культуры и нравственности намерен обратиться к президенту Атамбаеву с просьбой разъяснить, откуда у него большие средства, сколько рабочих мест он создал, сколько налогов выплатил.

А на следующем брифинге вдруг нашел то, что искал. Но давайте начнем с того, как Текебаев решил действовать, так как последний его брифинг – это попытка как-то напомнить о том, что он пытается делать. Тем более что Текебаев напрочь отказался говорить о своих доходах. Есть что скрывать.

"Президент Алмазбек Атамбаев часто говорит о своем богатстве. Недавно в Индии об этом говорил. Откуда у него это богатство, как он его заработал?" - задался вопросами лидер парламентской фракции "Ата Мекен".

В принципе нормальный вопрос и, наверное, Атамбаев еще раз специально для Текебаева расскажет о том, как заработал свой капитал.

Насчет заявлений Атамбаева в Индии, у Текебаева, как и у некоторых журналистов, есть привычка выдергивать фразы из контекста. Такой подход обычно используется для достижения своих корыстных политических целей или для дискредитации. Также вырываются аяты из Корана, из Библии, не избежали такого подхода и различные философские произведения.

Кстати, также можно использовать какой-нибудь фрагмент или кадр из известного видеоролика с участием Текебаева и потом доказывать, что лидер "Ата Мекена" чуть ли не Джек Потрошитель. Что было бы очень низко и подло.

Так вот, если вернуться к выступлению Атамбаева в Индии, которое в толковании Текебаева прозвучала как бравада или хвастовство. Президент Кыргызстана приводит пример из своей жизни и говорит о том, что из-за давления со стороны режима Акаева он был вынужден заняться политикой, уйти в оппозицию. Поэтому его мечта - создать максимально благоприятные условия для бизнеса, предпринимателей, чтобы они могли работать и созидать. Одним словом, "рай для бизнеса".

А насчет своего бизнеса Атамбаев всегда рассказывал, что начинал с книгоиздательства. Стоит ли напомнить Текебаеву, что во времена СССР на книги был очень большой спрос. Недаром Советский Союз называли самой читающей страной. Все, кто вырос в СССР, помнят, какие очереди выстраивались около книжных магазинов, когда в продажу поступали бестселлеры. Типографии Союза не успевали за растущим спросом.

Кстати, и в библиотеках также стояли в очереди, чтобы взять и почитать книги. Одним из самых посещаемых мест были именно библиотеки. И естественно, когда соратник Текебаева Алмамбет Шыкмаматов предложил передать библиотеки под детсады, общественность возмутилась, приняла в штыки. Странная логика у Шыкмаматова: вместо того, чтобы поднять вопрос о возврате детсадов государству, которые попали в частные руки во времена огульной приватизации во времена Акаева, он не нашел ничего лучшего как просто передать библиотеки под дошкольные учреждения. Хотя, если подумать, это закономерно, Шыкмаматов не хотел задевать своего нынешнего соратника по оппозиции Равшана Жээнбекова, который курировал и реализовал программу приватизации во времена беглого Акаева. Жээнбеков в те времена был председателем Госкомимущества.

Так вот, господин Текебаев, спрос на книги был очень большой, естественно, начинающий предприниматель Атамбаев решил заняться изданием книг и заработать. И заработал на этом большие деньги, если учесть огромный книжный рынок самой читающей страны СССР. А дальше Атамбаев расширял свой бизнес, одним словом, работал и вел дела, как тысячи других предпринимателей.

Омурбек Чиркешович поднял хорошую тему в Год нравственности - поступить по совести и рассказывать о происхождении своего капитала. И очень даже кстати. Общественность в последнее время также сильно интересует вопрос роста благосостояния самого Текебаева, даже пресс-тур по объектам его недвижимости впечатляет. Судя по публикациям СМИ, у лидера "Ата Мекена" недвижимость оценивается в более чем 100 млн сомов. А между тем в СМИ также попали протоколы допроса Текебаева в ГКНБ 6 апреля 2010 года, как раз перед революцией. Там лидер "Ата Мекена" утверждает, что занимается общественной деятельностью и единственный источник дохода – это небольшой бизнес его супруги. То есть он человек не бедный, но и не богатый, так, средне-зажиточный. А тут после революции 2010 года Текебаев вдруг становится богатым и состоятельным человеком. На его супругу оформлены и офисные здания в престижных районах Бишкека, элитные квартиры и особняк. И много чего еще. Если сопоставить доходы семьи Текебаевых со стоимостью приобретенного после революции недвижимости, возникает ощущение неловкости за лидера "Ата Мекена".

Если верить официальному документу о доходах, то в 2010 году семья Текебаевых получила 6 млн 340 тыс. 537 сомов. Но и это еще не все. Ежегодно лидер "Ата Мекена" получает более 1 млн сомов в виде зарплаты. Однако основной доход в семью приносит супруга Текебаева. Согласно поданной декларации, за 6 лет семейство получило доход в сумме 27 млн 211 тыс. 996 сомов.

Между тем, по данным Нацстаткома, величина прожиточного минимума в КР в 2013 году в среднем составила 4 599,21 сома на душу населения в месяц и по сравнению с 2012-м повысилась на 5,9%.

А теперь попробуем подсчитать рост, так сказать, "ВВП семьи Текебаева". Получается, что за пять лет доходы Текебаевых выросли в сотни раз. Впечатляющий результат "предпринимательской деятельности супруги Текебаева". К слову, судя по протоколу допроса Текебаева, офисное здание на Фрунзе - Исанова сегодня, по оценке экспертов, стоит около 50 млн сомов.

Сегодня другая недвижимость данного семейства, которая оформлена на супругу атамекеновца, на партию и многочисленных родственников, по скромным подсчетам стоит более 150 млн сомов.

На фоне таких простых подсчетов возникают различные подозрения и появляется интерес к фактам мародерства, в которых Текебаева обвиняли ранее экс-глава МВД З. Рысалиев и другие. Они и продолжают обвинять Текебаева и его соратников в мародерстве.

А если судить по словам Раушан Айткуловой, которая дала недавно пресс-конференцию, то Текебаев имеет хорошую прибыль от компании "Мегаком" посредством различных серых схем. "Самолично Текебаев, естественно, не приходит в кассу и оттуда не берет деньги. Но у аффилированных с ним местных фирм есть эксклюзивные права на заключения контрактов MegaCom. Расходы компания несет разные, от рекламы до строительства. И неизвестно, все ли объемы работ, указываемые в договорах, выполняются, или деньги просто списываются". Айткулова настаивает на том, что именно Текебаев всячески противится и препятствует проведению полного аудита MegaCom.

После того как Текебаев, ссылаясь на Год нравственности, призвал Атамбаева рассказать о происхождении своего капитала, у общества такой же вопрос возникает и к лидеру "Ата Мекена". Совершите нравственный подвиг, Омурбек Чиркешович, расскажите, как после 2010 года вы превратились в мультимиллионера, поделитесь опытом. А то как-то безнравственно требовать у других ответа, а себя огораживать.

Марат Искаков