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МЧС предупреждает, в ближайшие дни не выезжать на горные участки автодорог

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354962_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408530-ru.html

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7 февраля 2017, 10:51       Комментарии

МЧС предупреждает: с 7 по 9 февраля сохраняется угроза схода снежных лавин в горных районах и на автодорогах Бишкек - Ош.
<li>перевал Төө-Ашуу, 121-138-й км </li><li>Ала-Бел, ущелье Чычкан, 198-265-й км </li><li>перевал Көк-Бель, 351-365-й км </li><li>Мырзаке - Кара-Кулжа - Алайкуу, 65-90-й км </li><li>Ала-Бука - Каныш-Кыя, 65-90-й км </li><li>Красная Горка - Ак-Таш, 1-9-й км </li><li>Казарман - Актал-Чат (перевал Кара-Көө), 67-94-й км </li><li>на участке Ийри-Суу, 42-44-й км </li><li>Арал - Миң-Куш, 1-10-й км </li><li>Каракол - Эңилчек (Чоң-Ашуу), 45-92-й км </li><li>Барскоон - Ак-Шыйрак (перевал Барскоон) и на автодороге Соок, 60-68-й км</li>
МЧС убедительно просит при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

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