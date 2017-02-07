Вооруженный налет на китайское кафе. Официальная версия ГУВД Бишкека

7 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Добычей налетчиков в кафе Цзи Сян стали 100 тысяч сомов, похищенных из кассы, сообщили в пресс службе столичного ГУВД.

По показаниям, которые дал администратор заведения Л.Н. сотрудникам милиции, ночью 6 февраля примерно в 21.55 в кафе вошли четверо вооруженных людей в масках. Злоумышленники похитили из кассы всю наличность и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия выезжали оперативные группы ГУВД Бишкека и РОВД Первомайского района. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР (разбойное нападение). Ведется следствие.

В пресс-службе ГУВД отметили, что не располагают данными о том, что под угрозой применения оружия злоумышленники также ограбили посетителей китайского кафе.

Очевидцы инцидента рассказали в социальных сетях о том, что налетчики приказали гостям заведения лечь на пол и вытянуть руки. За неповиновение они грозили расправой. Грабители завладели золотыми украшениями, ценными вещами и денежными средствами нескольких гостей китайского ресторана. По горячим следам преступников задержать не удалось.