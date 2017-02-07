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Вооруженный налет на китайское кафе. Официальная версия ГУВД Бишкека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354966_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408528-ru.html

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Вооруженные люди ограбили кафе в центре Бишкека — подробности

7 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Добычей налетчиков в кафе Цзи Сян стали 100 тысяч сомов, похищенных из кассы, сообщили в пресс службе столичного ГУВД.
По показаниям, которые дал администратор заведения Л.Н. сотрудникам милиции, ночью 6 февраля примерно в 21.55 в кафе вошли четверо вооруженных людей в масках. Злоумышленники похитили из кассы всю наличность и скрылись в неизвестном направлении.
На место происшествия выезжали оперативные группы ГУВД Бишкека и РОВД Первомайского района. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР (разбойное нападение). Ведется следствие.
В пресс-службе ГУВД отметили, что не располагают данными о том, что под угрозой применения оружия злоумышленники также ограбили посетителей китайского кафе.
Очевидцы инцидента рассказали в социальных сетях о том, что налетчики приказали гостям заведения лечь на пол и вытянуть руки. За неповиновение они грозили расправой. Грабители завладели золотыми украшениями, ценными вещами и денежными средствами нескольких гостей китайского ресторана. По горячим следам преступников задержать не удалось.

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