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Депутаты предлагают снять вице-премьера Олега Панкратова с должности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354967_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408527-ru.html

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Депутат предлагает освободить от должности вице премьер-министра Олега Панкратова

7 февраля 2017, 11:09       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил освободить от должности вице-премьер-министра Олега Панкратова. Такое предложение он внес сегодня, 7 февраля, на заседании по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.
Причиной такого предложения стало то, что Панкратов сегодня не явился на заседание комитета, где рассматривался вопрос о поручении правительству исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.
В частности, этот вопрос касается о национализации некоторых объектов в стране. Докладчиком по этому вопросу является Панкратов, однако он не явился. "У нас была рабочая комиссия, которая обязала выполнить постановления, но они не хотят выполнять", - сказал он.
Он предложил принять такое решение комитету, а затем направить премьер-министру вопрос о соответствии Панкратова занимаемой должности.
С Масалиевым согласились и другие депутаты, в частности, Иса Омуркулов назвал такое отношение вице-премьера "наплевательским".

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