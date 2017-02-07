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10.59: как защищаются злые бишкекские няши

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408523-ru.html

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Как защитить себя от нападающего, если ты дрыщ или нежная бишкекская няшка

7 февраля 2017, 10:59       Комментарии

В ночное время обостряется чувство самосохранения. Еще днем ты был никому не нужен, а с наступлением 19.00 в Кыргызстане становишься мечтой всех грабителей и маньяков. Несмотря на то что у девушек эти чувства гиперболизированы в десятки раз, это не останавливает нас от походов куда-либо с наступлением темноты.
Захотелось нам с подругой хорошего кино. Идем по Дзержинке, вечер. Навстречу откуда-то мужчина, такой, как все: в хрустящем от мороза пуховике и шапке... И вроде бы обычный мужик, но чувство самосохранения сделало свое дело в сознании двух суровых особ.
Иногда в женской сумочке можно найти электрошокер, ну или перцовый баллончик, но в тот вечер с собой даже спрея для тела не было. Мы, девушки находчивые, сразу дали понять потенциальному маньяку, что не лыком шиты:
- Маш, ты нож брала с собой? Мне в сумочке долго копаться...
- Ты как маленькая! Неужели не знаешь, что человека тяжело проткнуть через куртку, а в ногу пока попадешь... Да и крови потом столько, шубу в химчистку надо отдавать. Не.
В этот момент от реплики моей Маши обалдел не только мужчина, проходивший мимо, но и я. Усугубило дело тот факт, что через несколько секунд он побежал... Видимо, чувство самосохранения сработало не только у нас.
Ну а теперь к новостям!
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Про валюту: обменные пункты продают доллар по 69,45 сома, а покупают по 69,2. Рубль стоит сом и семнадцать тыйынов, тенге - 21 тыйын.
Про ГСМ: Аи-95 продают за 41,5 сома, девяносто второй стоит 39, "дизель" - 36,5.
Про погоду: предлагаю на законодательном уровне запретить холода (они, кстати, не скоро закончатся). Сегодня будет от -5 до 0, а в конце недели снег.
В стране 10.59.
Тепла вам!
Светлана Федотова

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