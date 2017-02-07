10.59: как защищаются злые бишкекские няши

7 февраля 2017, 10:59 Комментарии

В ночное время обостряется чувство самосохранения. Еще днем ты был никому не нужен, а с наступлением 19.00 в Кыргызстане становишься мечтой всех грабителей и маньяков. Несмотря на то что у девушек эти чувства гиперболизированы в десятки раз, это не останавливает нас от походов куда-либо с наступлением темноты.

Захотелось нам с подругой хорошего кино. Идем по Дзержинке, вечер. Навстречу откуда-то мужчина, такой, как все: в хрустящем от мороза пуховике и шапке... И вроде бы обычный мужик, но чувство самосохранения сделало свое дело в сознании двух суровых особ.

Иногда в женской сумочке можно найти электрошокер, ну или перцовый баллончик, но в тот вечер с собой даже спрея для тела не было. Мы, девушки находчивые, сразу дали понять потенциальному маньяку, что не лыком шиты:

- Маш, ты нож брала с собой? Мне в сумочке долго копаться...

- Ты как маленькая! Неужели не знаешь, что человека тяжело проткнуть через куртку, а в ногу пока попадешь... Да и крови потом столько, шубу в химчистку надо отдавать. Не.

В этот момент от реплики моей Маши обалдел не только мужчина, проходивший мимо, но и я. Усугубило дело тот факт, что через несколько секунд он побежал... Видимо, чувство самосохранения сработало не только у нас.

Ну а теперь к новостям!

Почти 1 миллион долларов поступил на счет для пострадавших при авиакрушении в Дача СУ.

Землетрясение до 4,5 балла произошло в Джалал-Абадской области.

Японцы отведали кыргызские блюда и услышали звучание комуза.

Восьмилетнюю девочку пытались задушить во время кражи, ее спас отец!

В пяти селах Иссык-Кульской области все спиртное слили в канализацию. Просто знайте это и задумайтесь!

Зачем трогать Налоговый кодекс, рассказал министр экономики.

Фото недели: от танцовщицы на кастинге до мертвой львицы.

Хорошая новость: из "черного списка" России собираются вывести 43 тысячи кыргызстанцев.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 69,45 сома, а покупают по 69,2. Рубль стоит сом и семнадцать тыйынов, тенге - 21 тыйын.

Про ГСМ: Аи-95 продают за 41,5 сома, девяносто второй стоит 39, "дизель" - 36,5.

Про погоду: предлагаю на законодательном уровне запретить холода (они, кстати, не скоро закончатся). Сегодня будет от -5 до 0, а в конце недели снег.

В стране 10.59.

Тепла вам!

Светлана Федотова