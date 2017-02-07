Чао, бамбино, или Как кыргызстанка учит итальянцев танцевать

7 февраля 2017, 11:07 Комментарии

Айгуль Дуйшеева родилась в Кемине, но уже 16 лет живет в Неаполе и учит итальянцев танцевать. Она рассказала, через что прошла, чтобы ее узнавали на улицах и показывали по итальянским телеканалам.

- Вы живете в Италии больше 16 лет. В чем причина вашего отъезда из Кыргызстана?

- У меня, как и у многих уехавших земляков, была только одна причина - желание прокормить семью, помочь родственникам, дать достойное образование детям. В 2001-м я приехала в Италию, тогда мне было 24 года. Живя в Кыргызстане, даже не думала, что буду когда-нибудь заниматься танцами и выступать на большой сцене. Я вообще работала на таможне.

Сейчас сыну уже 21 год - он девять лет жил со мной в Неаполе, выучился и три года назад вернулся в Кыргызстан. Ради его будущего я и уехала в Италию.

- Сложно было начинать с нуля в чужой стране?

- Даже не знаю, как сказать... Я ведь никогда не танцевала, начала только здесь, в Италии, под старость лет (смеется). Шучу, конечно, в танцах нет возраста, но, думаю, если бы я танцевала с детства, наверное, добилась бы большего на этом поприще. Занимаюсь уже восемь лет и освоила многие виды танцев. Последние четыре года выступаю со своим представлением "Электрошоу".

- Серьезно? Расскажите о нем.

- Я использую разное освещение. Это шоу очень удивляет зрителей, благодаря ему я и стала популярной.

В сентябре прошлого года меня пригласили в качестве особого гостя на программу Italian Talent Show. Сейчас я часто выступаю на телевидении и в разных конкурсах как специальный гость. А перед Новым годом заключила много контрактов, благодаря которым буду выступать с турами по всей Италии.

- Чем занимаетесь, кроме этого?

- Преподаю в танцевальной школе. Еще каждую субботу провожу танцевальные вечера, где обучаю всех желающих. Здесь очень популярна групповая форма обучения танцам.

У каждого человека есть мечта, и надо идти к ней, не останавливаясь. К тому же в творческой работе не важен возраст. Конечно, на чужбине трудно добиться успеха, я много училась и работала над собой.

- А какое у вас образование?

- Экономическое. Я пять лет работала по специальности на таможне. Очень приятно было узнать, что меня там не забыли: в 2014 году Таможенной службе КР исполнилось 20 лет, и к юбилею была выпущена книга - в ней есть и мое имя.

- Вы сказали, что добиться успеха в чужой стране непросто. А в погоне за успехом не забыли о семье, личной жизни?

- Нет, конечно. Кроме сына, у нас с мужем есть дочь. Ей уже 13 лет, она посещает школу танцев и занимает призовые места на конкурсах. Хочу, чтобы она продолжала развиваться в этом направлении. Помогу ей во всем.

- Что первое приходит вам в голову при упоминании о Кыргызстане?

- Разумеется, думаю о близких - папе, маме и сыне. Ничто и никогда не заменит мне родину. Очень горжусь, что я кыргызстанка.

- Когда последний раз были в родных краях?

- Летом прошлого года провела дома целый месяц. Хотелось бы приезжать почаще, но такая возможность пока выпадает только раз в два года.