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В ЖК намерены инициировать поправки о неограниченной представленности депутатов одной фракции в составе комитетов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408521-ru.html

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7 февраля 2017, 10:32       Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) намерена инициировать поправки в регламент Жогорку Кенеша, которые позволят не ограничивать число депутатов одной фракции в составе комитетов ЖК. Об этом стало известно 7 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
"Мы предлагаем прописать, что каждая фракция обязана быть представлена в составе каждого комитета, однако, число членов фракции в составе одного комитета не может быть ограничено", - сказала она.
Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") отметил, что пока такой проект не разработан, СДПК нарушает нормы регламента. "Написано, что в составе комитета ЖК не может быть больше 4 депутатов ЖК. Сейчас со случившимися изменениями станет 6", - сказал он.
Его поддержал депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс"). "Ответьте мне четко и ясно - то, что в комитете сидят 6 человек от СДПК, нарушение регламента или нет?" - спросил он у председателя комитета Асель Кодурановой (СДПК).
Последняя ответила депутату утвердительно.
Лидер СДПК Иса Омуркулов попросил коллег понять ситуацию. "Если депутаты высказывают желание работать в определенном комитете, мы не можем ограничить их конституционные права", - сказал он.
"У нас 38 депутатов. Если в комитете будет по 4 человека, то 36 депутатов. А с остальными двумя депутатами что делать? Попросить их посидеть дома?" - возмутился депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК).
Идея внесения поправок в Регламент ЖК появилась после того, как ряд депутатов выразили недовольство слишком большим количеством депутатов в составе Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
На данный момент самая большая представленность в составе комитета депутатов фракции СДПК - 6 человек, самая меньшая представленность фракции "Бир Бол" - 1 депутат.
Комитет является профильным по ряду вопросов, в том числе по выборному законодательству.

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