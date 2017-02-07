В ЖК намерены инициировать поправки о неограниченной представленности депутатов одной фракции в составе комитетов

7 февраля 2017, 10:32 Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) намерена инициировать поправки в регламент Жогорку Кенеша, которые позволят не ограничивать число депутатов одной фракции в составе комитетов ЖК. Об этом стало известно 7 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

"Мы предлагаем прописать, что каждая фракция обязана быть представлена в составе каждого комитета, однако, число членов фракции в составе одного комитета не может быть ограничено", - сказала она.

Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") отметил, что пока такой проект не разработан, СДПК нарушает нормы регламента. "Написано, что в составе комитета ЖК не может быть больше 4 депутатов ЖК. Сейчас со случившимися изменениями станет 6", - сказал он.

Его поддержал депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс"). "Ответьте мне четко и ясно - то, что в комитете сидят 6 человек от СДПК, нарушение регламента или нет?" - спросил он у председателя комитета Асель Кодурановой (СДПК).

Последняя ответила депутату утвердительно.

Лидер СДПК Иса Омуркулов попросил коллег понять ситуацию. "Если депутаты высказывают желание работать в определенном комитете, мы не можем ограничить их конституционные права", - сказал он.

"У нас 38 депутатов. Если в комитете будет по 4 человека, то 36 депутатов. А с остальными двумя депутатами что делать? Попросить их посидеть дома?" - возмутился депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК).

Идея внесения поправок в Регламент ЖК появилась после того, как ряд депутатов выразили недовольство слишком большим количеством депутатов в составе Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

На данный момент самая большая представленность в составе комитета депутатов фракции СДПК - 6 человек, самая меньшая представленность фракции "Бир Бол" - 1 депутат.

Комитет является профильным по ряду вопросов, в том числе по выборному законодательству.