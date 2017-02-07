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В Кадамджае восьмиклассник подозревается в убийстве ровесника

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408519-ru.html

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7 февраля 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В селе Марказ Кадамджайского района Баткенской области восьмиклассник подозревается в убийстве ровесника, сообщает пресс-служба МВД.
По ее данным, отец убитого подростка 2002 года рождения обратился в милицию 4 февраля с заявлением об его исчезновении.
Мужчина написал, что 3 февраля в 13.30 его сын, ученик восьмого класса, вышел из дома и не вернулся. 5 февраля местный житель сообщил милиции, что нашел в поле труп подростка. Позже выяснилось, что в одном из арыков на поле обнаружено тело без вести пропавшего ребенка с признаками насильственной смерти.
Был поднят весь личный состав РОВД, заведено уголовное дело по факту убийства. Милиция задержала ученика восьмого класса, ровесника жертвы.
По предварительным данным, убийство произошло на почве ссоры. 3 февраля школьники пришли на окраину села, здесь между ними произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес тяжкие телесные повреждения тяжелым предметом. Раны оказались не совместимыми с жизнью. По версии милиции, спрятав тело в арыке, подозреваемый скрылся с места преступления. На следующий день он вернулся и накрыл труп стеблями и листьями кукурузы.
Расследование продолжается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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