В Кадамджае восьмиклассник подозревается в убийстве ровесника

7 февраля 2017, 10:22 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В селе Марказ Кадамджайского района Баткенской области восьмиклассник подозревается в убийстве ровесника, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, отец убитого подростка 2002 года рождения обратился в милицию 4 февраля с заявлением об его исчезновении.

Мужчина написал, что 3 февраля в 13.30 его сын, ученик восьмого класса, вышел из дома и не вернулся. 5 февраля местный житель сообщил милиции, что нашел в поле труп подростка. Позже выяснилось, что в одном из арыков на поле обнаружено тело без вести пропавшего ребенка с признаками насильственной смерти.

Был поднят весь личный состав РОВД, заведено уголовное дело по факту убийства. Милиция задержала ученика восьмого класса, ровесника жертвы.

По предварительным данным, убийство произошло на почве ссоры. 3 февраля школьники пришли на окраину села, здесь между ними произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес тяжкие телесные повреждения тяжелым предметом. Раны оказались не совместимыми с жизнью. По версии милиции, спрятав тело в арыке, подозреваемый скрылся с места преступления. На следующий день он вернулся и накрыл труп стеблями и листьями кукурузы.

Расследование продолжается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.