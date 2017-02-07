В Кыргызстане заблокировано 86 экстремистских сайтов в 2016 году

7 февраля 2017, 10:24 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В 2016 году суды КР запретили и ограничили доступ к 86 веб-сайтам, осуществляющим идеи экстремизма и терроризма, сообщил пресс-центр Генеральной прокуратуры.

Органы прокуратуры в прошлом году провели 203 проверки для противодействия экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни.

Надзорные органы внесли 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов.

Предупреждены о недопустимости нарушения закона 63 должностных лица, вынесено 6 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц.

Генеральной прокуратурой по итогам совместной работы с МВД и ГКНБ внесено 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера. В результате было заблокировано 86 сайтов.

Особое внимание Генпрокуратура уделила использованию Интернета различными радикальными движениями и организациями для пропаганды идей экстремизма и терроризма, а также вербовки наемников для участия в вооруженных конфликтах.