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Вооруженные люди ограбили кафе в центре Бишкека — подробности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408517-ru.html

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7 февраля 2017, 10:34       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Вечером 6 февраля вооруженные мужчины в масках ограбили китайский ресторан "Цзи Сян" в Бишкеке, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
Ограбление произошло примерно в 21.55.
Как сообщила Sputnik Кыргызстан официантка ресторана по имени Сезим, грабители ворвались в заведение за 10 минут до закрытия.
© Sputnik / Таалайбек ОроскуловВечером 6 февраля вооруженные мужчины в масках ограбили китайский ресторан "Цзи Сян" в Бишкеке "Я думала, это клиенты, но увидела оружие и четырех человек в масках. Они выстрелили один раз из дробовика. Я испугалась и побежала на кухню, за нами побежал один из них. Он приказал лечь на пол и показать руки, затем ушел, но потом вернулся, чтобы убедиться, что контролирует ситуацию", - рассказала девушка.
Она отметила, что ограбление длилось не больше пяти минут.
"В ресторане было много клиентов, все испугались. Милицию вызвали сами клиенты. Никто не пострадал", - добавила Сезим.
По ее словам, из кассы грабители забрали всю выручку - около 100 тысяч сомов.
По словам владелицы ресторана Ху Лон Су, как только грабители ворвались в помещение, они сразу же направились на кухню.
"Так вышло, что я ушла из заведения за несколько минут до налета. Коллеги мне рассказали, что, после того как мужчины обчистили кассу и собирались уходить, один из них заметил у моей 54-летней мамы кольцо на руке и забрал его. Только потом они убежали", - сообщила Ху Лон Су.
В ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело.

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