СДПК заменит М.Исакова на А.Карашева в Комитете ЖК по конституционному законодательству

7 февраля 2017, 10:19 Комментарии

Фракция СДПК заменит депутата Музаффара Исакова на депутата Аалы Карашева в Комитете ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК. Об этом 7 февраля сообщил лидер фракции Иса Омуркулов.

"Есть решение фракции, согласно которому мы просим исключить депутата М.Исакова из состава комитета и добавить его в Комитет ЖК по топливно-энергетическому комплексу. Вместо М.Исакова мы предлагаем включить в состав комитета А.Карашева", - сказал он.

Вопрос включен в повестку дня.

Ранее в составе комитета было 7 депутатов от фракции СДПК. Теперь их станет 6, поскольку депутат Искендер Кадыркулов, также являющийся членом фракции, сдал депутатский мандат в связи с назначением на пост гендиректора "Северэлектро".

Во время заседания также стало известно, что фракция "Бир Бол" предлагает включить в состав комитета лидера фракции Алтынбека Сулайманова. На сегодняшний день от фракции в состав комитета входит только Мыктыбек Абдылдаев.