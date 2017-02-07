7 февраля 2017, 10:26 Комментарии

За 2016 год диссертации в Кыргызстане защитили 73 иностранных гражданина. Об этом сообщили на коллегии Высшей аттестационной комиссии.

Согласно данным отчета, из 73 соискателей звание докторов наук получили 23 человека, кандидатами наук стали 50 человек.

По словам представителей ВАК, увеличение количества соискателей прежде всего связано с тем, что в соседних странах были закрыты некоторые аттестационные советы.

В основном в 2016 году аттестацию в Кыргызстане прошли граждане Казахстана, Таджикистана, Турции и один гражданин России.