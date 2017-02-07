Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ЖК намерены инициировать поправки о неограниченной представленности депутатов одной фракции в составе комитетовВ ЖК намерены инициировать поправки о неограниченной представленности депутатов одной фракции в составе комитетовВ Кыргызстане заблокировано 86 экстремистских сайтов в 2016 годуВ Кыргызстане заблокировано 86 экстремистских сайтов в 2016 году

За 2016 год диссертации в Кыргызстане защитили 73 иностранных гражданина

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408515-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане заблокировано 86 экстремистских сайтов в 2016 году

В Оренбурге от "снежного плена" спасли 50 кыргызстанцев

В 2016 году судами Кыргызстана запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим экстремизм

Кыргызстанцы завоевали пять золотых медалей на международном турнире по боксу (фото)

На юге Кыргызстана зафиксировано землетрясение

7 февраля 2017, 10:26       Комментарии

За 2016 год диссертации в Кыргызстане защитили 73 иностранных гражданина. Об этом сообщили на коллегии Высшей аттестационной комиссии.
Согласно данным отчета, из 73 соискателей звание докторов наук получили 23 человека, кандидатами наук стали 50 человек.
По словам представителей ВАК, увеличение количества соискателей прежде всего связано с тем, что в соседних странах были закрыты некоторые аттестационные советы.
В основном в 2016 году аттестацию в Кыргызстане прошли граждане Казахстана, Таджикистана, Турции и один гражданин России.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум