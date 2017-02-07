Правительство вводит двойной контроль над оборотом алкогольной продукции

7 февраля 2017, 10:18 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Минсельхозу в оперативном порядке привести в соответствие нормативно-правовые акты по реализации функций по государственному регулированию и контролю над оборотом алкогольной продукции, ускорить работу по внедрению единой государственной автоматизированной системы, сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с постановлением правительства, от ГНС Минсельхозу переданы функции по госрегулированию, лицензированию и контролю за производством, оборотом и импортом этилового спирта и алкогольной продукции.

"Концентрация всех функций в ГНС привела к уменьшению внимания государства за развитием алкогольной отрасли и снижению ее экспортного потенциала. Передача функций закрепит за Минсельхозом полномочия по развитию алкогольной отрасли. При этом за ГНС сохранены функции по выдаче акцизных марок, установлению налогового поста на предприятиях алкогольной отрасли, осуществлению рейдового налогового контроля и сбору акцизного налога", – говорится в сообщении.

Таким образом, правительство вводит двойной контроль над производством, импортом и оборотом алкогольной продукции, что приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет от данной отрасли, снизит нелегальный оборот. Данная мера также направлена на искоренение коррупции в данной отрасли.