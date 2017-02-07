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В Оренбурге от "снежного плена" спасли 50 кыргызстанцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354957_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408511-ru.html

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На трассе в Оренбурге автобус из Кыргызстана застрял в снегу

Студент КГМА получит денежную премию за спасение авиапассажирки от инфаркта

7 февраля 2017, 10:07       Комментарии

Сотрудники ГИБДД Соль-Илецкого городского округа помогли рейсовому автобусу выбраться из снежного плена. В автобусе находились 50 пассажиров, которые следовали из Кыргызстана в Москву. Об этом сообщает местное информационное агентство "Оренбуржье".
В ходе мониторинга дорожной сети сотрудники ГИБДД заметили автобус, стоящий на обочине. Выяснилось, что после небольшой остановки водитель понял, что движение осуществлять дальше не представляется невозможным, так как одно колесо завязло в снегу. В автобусе находились 50 пассажиров граждан Кыргызстана.
Полицейские совместно с дорожными службами помогли автобусу выбраться из заноса. Спустя полтора часа пассажиры вернулись на свои места и отправились по месту назначения в Москву.

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