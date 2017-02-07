Землетрясение до 4,5 балла произошло в Джалал-Абадской области

7 февраля 2017, 9:51 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В Джалал-Абадской области сегодня в 8.18 произошло землетрясение, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали подземные толчки силой в эпицентре 4-4,5 балла по 12-балльной шкале (магнитуда Mpv=4,4). По предварительным данным, очаг располагался на территории Кыргызстана (Чаткальский хребет), в 15 километрах к северу от села Кашка-Суу, в 27 к северо-западу от Кербена.

Интенсивность землетрясения составила: в Кызыл-Капчыгае (Чаткальский район) и Кашка-Суу (Ала-Букинский район) - 4 балла, в городе Кербене (Аксыйский район) - 3.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.