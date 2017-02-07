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Землетрясение до 4,5 балла произошло в Джалал-Абадской области

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408510-ru.html

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В Чуйской области мужчина пытался задушить 8-летнего ребенка

7 февраля 2017, 9:51       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В Джалал-Абадской области сегодня в 8.18 произошло землетрясение, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали подземные толчки силой в эпицентре 4-4,5 балла по 12-балльной шкале (магнитуда Mpv=4,4). По предварительным данным, очаг располагался на территории Кыргызстана (Чаткальский хребет), в 15 километрах к северу от села Кашка-Суу, в 27 к северо-западу от Кербена.
Интенсивность землетрясения составила: в Кызыл-Капчыгае (Чаткальский район) и Кашка-Суу (Ала-Букинский район) - 4 балла, в городе Кербене (Аксыйский район) - 3.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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