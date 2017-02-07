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Правительство вводит двойной контроль над алкогольной отраслью

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408508-ru.html

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7 февраля 2017, 10:05       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Правительство вводит двойной контроль над производством, импортом и оборотом алкогольной продукции, сообщает его пресс-служба.
В ноябре постановлением правительства Государственная налоговая служба передала Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации функции госрегулирования, лицензирования и контроля над производством, оборотом и импортом этилового спирта и алкогольной продукции.
При этом за ГНС сохранены функции выдачи акцизных марок, установления налогового поста на предприятиях алкогольной отрасли, осуществления рейдового налогового контроля и сбора акцизного налога.
Таким образом, правительство отмечает, что вводит двойной контроль над производством, импортом и оборотом алкогольной продукции. Это приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет, снизит нелегальный оборот. Данная мера также направлена на искоренение коррупции в данной отрасли.

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