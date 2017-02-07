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Новости Кыргызстана

В Чаткале произошло землетрясениеВ Чаткале произошло землетрясениеВ центре Бишкеке при пожаре погибла женщинаВ центре Бишкеке при пожаре погибла женщина

В Ошской области утром произошло землетрясение силой 4,5 балла

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408507-ru.html

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7 февраля 2017, 9:32       Комментарии

В Кыргызстане 7 февраля в 8:18 станция Института сейсмологии НАН КР зарегистрировала землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительным данным Института сейсмологии, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана на Чаткальском хребте, в 15 км к северу от села Кашка-Суу, в 18 км к северо-востоку от села Кызыл-Капчыгай, в 27 км к северо-западу от села Кербен, в 45 км к северо-востоку от села Терек-Сай, в 165 км к северо-западу от города Ош.
Интенсивность землетрясения в селах Кызыл-Капчыгай (Чаткальский район), Кашка-Суу (Ала-Букинский район) составила 4 балла, в селе Кербен (Аксыйский район Жалал-Абадской области) - 3 балла.

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