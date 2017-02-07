В Чаткале произошло землетрясение

7 февраля 2017, 9:35 Комментарии

7 февраля в 8:18 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным очаг землетрясения располагался в Чаткальском хребте, в 15 км к северу от села Кашка-Суу, 18 км к северо-востоку от села Кызыл-Капчыгай, 27 км к северо-западу от села Кербен, 45 км к северо-востоку от села Терек-Сай, 165 км к северо-западу от города Ош.

"В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Кызыл-Капчыгай (Чаткальский район), Кашка-Суу — 4 балла (Ала-Букинский район), в селе Кербен (Аксыйский район Джалал-Абадской области) — 3 балла", – говорится в сообщении.