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Новости Кыргызстана

Жительницу Канады признали виновной в попытке спрятать тела шести детейЖительницу Канады признали виновной в попытке спрятать тела шести детейВ Ошской области утром произошло землетрясение силой 4,5 баллаВ Ошской области утром произошло землетрясение силой 4,5 балла

В Чаткале произошло землетрясение

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-chat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408505-ru.html

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Пятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в Баткене

7 февраля 2017, 9:35       Комментарии

7 февраля в 8:18 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительным данным очаг землетрясения располагался в Чаткальском хребте, в 15 км к северу от села Кашка-Суу, 18 км к северо-востоку от села Кызыл-Капчыгай, 27 км к северо-западу от села Кербен, 45 км к северо-востоку от села Терек-Сай, 165 км к северо-западу от города Ош.
"В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Кызыл-Капчыгай (Чаткальский район), Кашка-Суу — 4 балла (Ала-Букинский район), в селе Кербен (Аксыйский район Джалал-Абадской области) — 3 балла", – говорится в сообщении.

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