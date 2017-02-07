Кыргызстанцы завоевали пять золотых медалей на международном турнире по боксу (фото)

7 февраля 2017, 9:45 Комментарии

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на международном турнире по боксу памяти Дуйшенкула Шопокова.

По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, в турнире, который проходил во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкул, приняли участие более 100 спортсменов из России, Украины, КНР (СУАР), Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

"Соревнования проводятся с целью увековечения памяти героя Советского союза Дуйшенкула Шопокова, популяризации бокса среди молодежи республики, повышения спортивного мастерства участников, укрепления дружественных спортивных связей между спортсменами СНГ и дальнего зарубежья", — сообщает госагентство.

По итогам соревнований были определены:

<ul> <li>Лучший боксер турнира — Козибек Мардонов (Узбекистан)</li> <li>Лучший судья турнира — Айдамир Ералиев (Казахстан)</li> <li>Лучший тренер турнира — Марат Сакеев (Чуйская область).</li> </ul> Победители и призеры турнира:

до 49 кг:

<ul> <li>1 место — Мирлан Туркбай улуу — МС (Бишкек)</li> <li>2 место — Рахманкул Аватов – МС (Бишкек)</li> <li>3 место — Сыргак Джансеитов – МС (Бишкек)</li> <li>3 место — Нодир Мирзахмедов – МС (Узбекистан)</li> </ul> до 52 кг:

<ul> <li>1 место — Азат Усеналиев – МСМК (Чуйская область)</li> <li>2 место — Турат Осмонов – МСМК (Чуйская область)</li> <li>3 место — Багдат Толыбаев – МС (Тараз Казахстан)</li> <li>3 место — Акылбек Эсенбек улуу – КМС (РУОР)</li> </ul> до 56 кг:

<ul> <li>1 место — Сирожиддин Абдуллаев – МС (Джалал-Абадская область)</li> <li>2 место — Мирбек Шеров — МC (Джалал-Абадская область)</li> <li>3 место — Канатбек Абдувахоб улуу – КМС (Бишкек)</li> <li>3 место — Женишбек Белашаров – КМС (Таласская область)</li> </ul> до 60 кг:

<ul> <li>1 место — Омурбек Малабеков — МСМК (Чуйская область)</li> <li>2 место — Эржан Тургумбеков — КМС (Бишкек)</li> <li>3 место — Улугбек Комилов – МС (Узбекистан)</li> <li>3 место — Мунарбек Сейитбек улуу – КМС (Ош)</li> </ul> до 64 кг:

<ul> <li>1 место — Нурлан Кобашев – МС (Таласская область)</li> <li>2 место — Абдураим Мамети – МС (КНР)</li> <li>3 место — Алёр Норалиев – МСМК (Узбекистан)</li> <li>3 место — Богдан Головач — МС (Украина)</li> </ul> до 69 кг:

<ul> <li>1 место — Ерсун-Чон Маматтурсун – МС (КНР)</li> <li>2 место — Эрмек Сакенов – МСМК – (Чуйская область)</li> <li>3 место — Таалайбек Айтбек улуу – КМС (Таласская область)</li> <li>3 место — Одилжон Аслонов – МС (Узбекистан)</li> </ul> до 75 кг:

<ul> <li>1 место — Козимбек Мардонов — МСМК (Узбекистан)</li> <li>2 место — Ильяз Акматалиев – МС (Ошская область)</li> <li>3 место — Ыктыяр Шабданбаев – МС (Бишкек)</li> <li>3 место — Каныбек улуу Азамат – МС (Иссык-Кульская область)</li> </ul> до 81 кг:

<ul> <li>1 место — Мурат Байгазиев – МС (Тараз, Казахстан)</li> <li>2 место — Эркин Адылбек улуу – МС (Бишкек)</li> <li>3 место — Марат Абдыкалыков – КМС (Нарынская область)</li> <li>3 место — Хасанхон Баратов – МС (Узбекистан)</li> </ul> до 91 кг:

<ul> <li>1 место — Сардор Ёрмухамедов – МС (Узбекистан)</li> <li>2 место — Сергей Паренко – МС (Бишкек)</li> <li>3 место — Юунфа Шин — МС (КНР)</li> <li>3 место — Арбек Абдуганиев — МС (город Тараз, Казахстан)</li> </ul> свыше 91 кг:

<ul> <li>1 место — Абулит Абдусамет – МС (КНР)</li> <li>2 место — Рустамжон Исмоилов — МС (Узбекистан)</li> <li>3 место — Ахмет Маимати — МС (КНР)</li> <li>3 место – Сталбек Карасартов — КМС (Нарынская область).</li> </ul> 1 of 15