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В 2016 году судами Кыргызстана запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим экстремизм

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408503-ru.html

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7 февраля 2017, 9:53       Комментарии

Органами прокуратуры в 2016 году по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни проведено 203 проверки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По результатам проверок внесено 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта.
"Предостережено о недопустимости нарушений закона 63 должностных лица, вынесено 6 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц. Генпрокуратурой по итогам совместной работы с МВД и ГКНБ внесено 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов распространяющих информацию экстремистского характера. По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Генпрокуратуры, судами запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам в сети интернет, осуществляющих пропаганду идей экстремизма и терроризма", – говорится в сообщении.

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