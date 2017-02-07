В 2016 году судами Кыргызстана запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам, пропагандирующим экстремизм

7 февраля 2017, 9:53 Комментарии

Органами прокуратуры в 2016 году по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни проведено 203 проверки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По результатам проверок внесено 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта.

"Предостережено о недопустимости нарушений закона 63 должностных лица, вынесено 6 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц. Генпрокуратурой по итогам совместной работы с МВД и ГКНБ внесено 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов распространяющих информацию экстремистского характера. По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Генпрокуратуры, судами запрещен и ограничен доступ к 86 веб-сайтам в сети интернет, осуществляющих пропаганду идей экстремизма и терроризма", – говорится в сообщении.