На юге Кыргызстана зафиксировано землетрясение

7 февраля 2017, 9:43 Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в 08.18 на станции Института сейсмологии НАН зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 балла.

По предварительным данным, очаг подземных толчков располагался на территории Кыргызстана в Чаткальском хребте в 15 км к северу от села Кашка-Суу, 27 км от с. Кербен, 165 км от г. Ош.

В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Кызыл-Капчыгай (Чаткальский район), Кашка-Суу (Ала-Букинский район) - 4 балла , в с. Кербен (Аксыйский район Джалал-Абадской области) - 3 балла.

Жертв и разрушений нет.