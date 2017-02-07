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На юге Кыргызстана зафиксировано землетрясение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354953_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408500-ru.html

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Землетрясение до 4,5 балла произошло в Джалал-Абадской области

7 февраля 2017, 9:43       Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в 08.18 на станции Института сейсмологии НАН зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4-4,5 балла.
По предварительным данным, очаг подземных толчков располагался на территории Кыргызстана в Чаткальском хребте в 15 км к северу от села Кашка-Суу, 27 км от с. Кербен, 165 км от г. Ош.
В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Кызыл-Капчыгай (Чаткальский район), Кашка-Суу (Ала-Букинский район) - 4 балла , в с. Кербен (Аксыйский район Джалал-Абадской области) - 3 балла.
Жертв и разрушений нет.

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