Японцы отведали кыргызские блюда и услышали звучание комуза

7 февраля 2017, 9:25 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В столице Японии в рамках международного фестиваля MIFA (Meguro International Friendship Association - Международная ассоциация дружбы Мэгуро) прошла презентация культуры и традиций Кыргызстана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Вниманию посетителей представили национальные сувениры из войлока, предметы быта и традиционные изделия, сделанные руками кыргызских мастеров прикладного искусства. По данным МИД, более 2 тысяч человек получили возможность продегустировать национальные блюда.

"Особый интерес вызвало исполнение кыргызских мелодий на комузе и кыяке кыргызско-японской группой исполнительниц. Японская публика отметила мастерское владение старинными музыкальными инструментами", - сообщает МИД.

В мероприятии также участвовали волонтеры, помогающие пропагандировать кыргызскую культуру в Японии. Они раздавали буклеты в национальных костюмах и рассказывали о туристическом потенциале Кыргызстана.

Международный фестиваль MIFA проходил в Токио 12-й раз. Участвовали в нем 12 посольств, в частности, диппредставительства Узбекистана, Индонезии, Египта, Алжира, Непала, Польши, Габона, Кении, Руанды, Судана и Того.