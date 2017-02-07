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Японцы отведали кыргызские блюда и услышали звучание комуза

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408498-ru.html

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Внесены изменения в Закон "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике"

7 февраля 2017, 9:25       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В столице Японии в рамках международного фестиваля MIFA (Meguro International Friendship Association - Международная ассоциация дружбы Мэгуро) прошла презентация культуры и традиций Кыргызстана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
Вниманию посетителей представили национальные сувениры из войлока, предметы быта и традиционные изделия, сделанные руками кыргызских мастеров прикладного искусства. По данным МИД, более 2 тысяч человек получили возможность продегустировать национальные блюда.
"Особый интерес вызвало исполнение кыргызских мелодий на комузе и кыяке кыргызско-японской группой исполнительниц. Японская публика отметила мастерское владение старинными музыкальными инструментами", - сообщает МИД.
В мероприятии также участвовали волонтеры, помогающие пропагандировать кыргызскую культуру в Японии. Они раздавали буклеты в национальных костюмах и рассказывали о туристическом потенциале Кыргызстана.
Международный фестиваль MIFA проходил в Токио 12-й раз. Участвовали в нем 12 посольств, в частности, диппредставительства Узбекистана, Индонезии, Египта, Алжира, Непала, Польши, Габона, Кении, Руанды, Судана и Того.

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