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Вооруженное нападение на китайский ресторан. Грабили посетителей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354950_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408497-ru.html

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В Оше пограничники пресекли учебную попытку нападения на КПП

7 февраля 2017, 9:13       Комментарии

Неизвестные с автоматами в масках ворвались поздно вечером в китайское кафе Цзи Сян напротив ЗАГСА. Налетчики приказали посетителям лечь на пол и вытянуть руки, за неповиновения угрожали убийством.
По данным собственных источников "ВБ", грабители завладели золотыми украшениями, ценными вещами и наличными нескольких гостей китайского ресторана. В пресс-службе ГУВД Бишкека факт вооруженного налета подтвердили, сейчас по этому поводу готовят сообщение для СМИ
Подробности ограбления Китайского ресторана станут известны несколько позже.

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