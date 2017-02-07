Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вооруженное нападение на китайский ресторан. Грабили посетителейВооруженное нападение на китайский ресторан. Грабили посетителей

Футбол: сегодня "Дордой" сыграет ответный матч с туркменским "Балканом"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354949_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408496-ru.html

Похожие новости

Сегодня: Текебаев и деньги президента, "РАЖ" и спикер, митинг в Нарыне

Бишкекский "Дордой" тренируется в Туркменистане перед матчем с "Балканом"

Сегодня утром в Бишкеке девочка 11-класса совершила суицид

Сегодня: жуткая авария, отставить отставку, где "синий кит"?

Сегодня в рубрике "Официально"

7 февраля 2017, 9:14       Комментарии

Сегодня, 7 февраля, бишкекский "Дордой" в рамках квалификации Кубка АФК сыграет ответный матч с Балканом из Туркменистана. Матч начнется в 16.00 по бишкекскому времени на стадионе "Спорт топлумы" в Балканабаде.
Как сообщает ФК "Дордой", вчера состоялось предматчевое совещание, где были определены игровые цвета форм, в которых команды выйдут на игру. "Балкан" облачится в форму зеленого цвета, а "Дордой" сыграет в привычных для себя желто-синих цветах.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Балкана" Аманмурат Мередов отметил, что его команда надеется на поддержку болельщиков, а также будет стараться работать только на победу.
"Дордой" - сильный соперник, с очень техничными игроками. Команда представлена немалым количеством игроков национальной сборной Кыргызстана, с большим опытом участия в международных матчах. Легко нам не будет", - сказал он.
В свою очередь главный тренер "Дордоя" Мурат Джумакеев отметил, что команда сделала анализ и разбор матча недельной давности. "Безусловно, результат того домашнего матча нас не устроил. Однако мы приложим все усилия и старания для победы в завтрашней игре. Мы здесь, чтобы решить задачу выхода в следующий раунд турнира. Будем стараться играть еще более компактно и организованно",- сказал он.
Напомним, свой первый матч команда сыграли 31 января и матч завершился боевой ничьей - 1:1.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум