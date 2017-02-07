Футбол: сегодня "Дордой" сыграет ответный матч с туркменским "Балканом"

7 февраля 2017, 9:14 Комментарии

Сегодня, 7 февраля, бишкекский "Дордой" в рамках квалификации Кубка АФК сыграет ответный матч с Балканом из Туркменистана. Матч начнется в 16.00 по бишкекскому времени на стадионе "Спорт топлумы" в Балканабаде.

Как сообщает ФК "Дордой", вчера состоялось предматчевое совещание, где были определены игровые цвета форм, в которых команды выйдут на игру. "Балкан" облачится в форму зеленого цвета, а "Дордой" сыграет в привычных для себя желто-синих цветах.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Балкана" Аманмурат Мередов отметил, что его команда надеется на поддержку болельщиков, а также будет стараться работать только на победу.

"Дордой" - сильный соперник, с очень техничными игроками. Команда представлена немалым количеством игроков национальной сборной Кыргызстана, с большим опытом участия в международных матчах. Легко нам не будет", - сказал он.

В свою очередь главный тренер "Дордоя" Мурат Джумакеев отметил, что команда сделала анализ и разбор матча недельной давности. "Безусловно, результат того домашнего матча нас не устроил. Однако мы приложим все усилия и старания для победы в завтрашней игре. Мы здесь, чтобы решить задачу выхода в следующий раунд турнира. Будем стараться играть еще более компактно и организованно",- сказал он.

Напомним, свой первый матч команда сыграли 31 января и матч завершился боевой ничьей - 1:1.