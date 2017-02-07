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На $300 млн вырос госдолг Кыргызстана в 2016 году

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-300...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408494-ru.html

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7 февраля 2017, 8:43       Комментарии

По состоянию на 31 декабря 2016 года размер государственного долга Кыргызстана составил $4 млрд 105,44 млн или 284 млрд 220,13 млн сомов. Такие данные приводит Министерство финансов КР.
К концу 2015 года госдолг Кыргызстана оценивался в $3 млрд 805 млн. Таким образом, в течение 2016 года размер госдолга страны вырос на $300 млн. Однако в национальной валюте госдолг страны за год снизился на 4,6 млрд сомов.
В структуре государственного долга внешний госдолг составляет $3 млрд 782,74 млн или 261 млрд 879,68 млн сомов; внутренний — $322,70 млн или 22 млрд 340,45 млн сомов.

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