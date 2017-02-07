На $300 млн вырос госдолг Кыргызстана в 2016 году

7 февраля 2017, 8:43 Комментарии

По состоянию на 31 декабря 2016 года размер государственного долга Кыргызстана составил $4 млрд 105,44 млн или 284 млрд 220,13 млн сомов. Такие данные приводит Министерство финансов КР.

К концу 2015 года госдолг Кыргызстана оценивался в $3 млрд 805 млн. Таким образом, в течение 2016 года размер госдолга страны вырос на $300 млн. Однако в национальной валюте госдолг страны за год снизился на 4,6 млрд сомов.

В структуре государственного долга внешний госдолг составляет $3 млрд 782,74 млн или 261 млрд 879,68 млн сомов; внутренний — $322,70 млн или 22 млрд 340,45 млн сомов.