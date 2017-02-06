Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прогноз погоды: в Бишкеке холодно, но солнечноПрогноз погоды: в Бишкеке холодно, но солнечноВ Бишкеке все гостевые парковки бесплатны, в отличие от муниципальныхВ Бишкеке все гостевые парковки бесплатны, в отличие от муниципальных

Intel запатентовала полностью изогнутый ноутбук

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354943_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408493-ru.html

Похожие новости

Минсельхоз: В этом году мы можем полностью обеспечить себя сахаром

Консульский отдел посольства Китая полностью возобновил работу, для получения визы нужно сдать биометрику

Ученые: полностью парализованные пациенты смогут общаться

Движение поездов на Кыргызской железной дороге полностью восстановлено, - Кыргыз темир жолу

Правительство полностью выполнило социальные обязательства в 2016 году

7 февраля 2017, 8:21       Комментарии

Компания Intel запатентовала ноутбук, у которого изогнуты обе части корпуса. Как пишет N + 1, на патент обратил внимание портал The Leaker.
Изогнутые мониторы и телевизоры уже некоторое время существуют и выпускаются серийно, однако среди ноутбуков такое решение не слишком популярно, из редких примеров можно привести Acer Predator 21 X, который оснащен изогнутым экраном, однако нижняя часть портативного компьютера традиционно плоская.
Intel в своем патенте описывает ноутбук, у которого изогнуты и крышка с экраном, и нижняя часть корпуса с клавиатурой. Кроме рисунков портативного компьютера в сложенном и разложенном виде в патенте также изображен экран, отделяющийся от ноутбука - возможно, для использования в качестве самостоятельного планшетного компьютера.
Патент описывает только внешний вид устройства и никак не указывает на возможные причины выбора формы корпуса. Можно предположить, что такой ноутбук может быть "анатомически" более удобен для работы без стола - например, на коленях. Кроме того, изогнутый ноутбук, вероятно, не будет страдать от перегрева, если его положить на мягкую мебель.
Ранее на международной выставке электроники CES 2017 был представлен работающий прототип другого необычного ноутбука. Из крышки Razer Project Valerie раскладываются три 17,3-дюймовых 4K-экрана суммарным разрешением 11520×2160 пикселей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум