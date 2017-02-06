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Рукодельницы КР принимают участие в фестивале ремесленных искусств в Индии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354910_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408492-ru.html

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7 февраля 2017, 8:34       Комментарии

С 1 по 15 февраля в Индии проходит ежегодный 31-й международный фестиваль ремесленных искусств "Сураджкунд Мела-2017", в котором принимает участие делегация Кыргызстана из 30 человек.
Фестиваль организован Департаментом туризма штата Харьяна в г. Фаридабад и представляет собой стилизованную деревню с павильонами, в которых можно приобрести разнообразные изделия ручного производства из шелка, дерева, металла, камня из различных городов Индии и стран-участниц мероприятия.
В этом году Кыргызстан представлен мастерами по изготовлению национальных изделий из войлока, шелка и других полотен с традиционными вышивками и узорами. Сопровождают выставку и детские творческие коллективы с народными танцами и игрой на национальных музыкальных инструментах.
Как сообщает МИД КР, артистов из Кыргызстана публика встретила с восторженными овациями и большим интересом к представленной продукции, которая демонстрирует стиль и традиции народа в современной интерпретации, а также включает сельхозпродукцию в виде сухофруктов и экологически чистых и натуральных продуктов пчеловодства, в частности меда.

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