В США создали имплант для победы над ожирением

7 февраля 2017, 8:41 Комментарии

Американская компания EnteroMedics создала vBloc - это нейромодулятор, который имплантируется в тело человека хирургическим путем. Устройство размером с ладонь блокирует определенные сигналы между желудком и мозгом, подавляя приступы голода, передает Росбалт.

vBloc с помощью проводов присоединяется к нервам в желудке. Эти же нервы передают сенсорную информацию в мозг от ушей, языка, глотки и гортани. Пациенты могут уже в день операции вернуться домой. Систему активируют через 2-3 недели после имплантации.

Компьютерная программа беспроводным образом связывается с устройством, которое, кстати, может оставаться в теле всю жизнь человека. vBloc работает примерно 14 часов в день. Источник питания - подзаряжаемая батарея, чей срок службы составляет до 10 лет.

Снижение веса с vBloc не происходит быстро, однако оно гарантирует сохранение результата. На сегодняшний день устройство поставили 74 пациентам. Основная целевая аудитория - люди, пытавшиеся сидеть на диетах более пяти лет. Стоимость установки vBloc составляет $18 500, передает MED daily.