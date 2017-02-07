Сборная КР прекратит падение в рейтинге FIFA — прогноз

7 февраля 2017, 8:43 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в февральском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу останется на 124-м месте.

В прошлом году сборная обновила рекорды. В апрельском рейтинге она заняла сотое место, а в октябрьском попала на 99-е. Однако после этого национальная команда сдала позиции.

По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который уже несколько раз верно прогнозировал изменения в обновленном рейтинге, сборная КР останется на 124-м месте, количество баллов также останется прежним - 265.

Отметим, что сборная страны стабилизирует свое положение. В ноябре она была 124-й, в декабре - 122-й, а в январе опустилась на две позиции.

Следующее обновление рейтинга запланировано на 9 февраля. Рейтинг вычисляется из результатов матчей за последние несколько лет.