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Сборная КР прекратит падение в рейтинге FIFA — прогноз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408490-ru.html

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7 февраля 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в февральском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу останется на 124-м месте.
В прошлом году сборная обновила рекорды. В апрельском рейтинге она заняла сотое место, а в октябрьском попала на 99-е. Однако после этого национальная команда сдала позиции.
По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который уже несколько раз верно прогнозировал изменения в обновленном рейтинге, сборная КР останется на 124-м месте, количество баллов также останется прежним - 265.
Отметим, что сборная страны стабилизирует свое положение. В ноябре она была 124-й, в декабре - 122-й, а в январе опустилась на две позиции.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 9 февраля. Рейтинг вычисляется из результатов матчей за последние несколько лет.

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